В Зауралье при пожаре погибла пожилая женщина 

Пожар, который унес жизнь 78-летней жительницы села Введенское Кетовского района, произошел 18 сентября около 03 часов ночи. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-27, МПО Введенское, МПО Н. Сидоровка, ПСЧ-3. В общей сложности на борьбу с огнем были брошены 10 человек личного состава и 4 единицы техники. В течение нескольких минут пожар удалось локализовать, а спустя час полностью ликвидировать. При разборе завалов и осмотре места ЧП пожарные нашли труп хозяйки дома.
По предварительным данным причиной трагедии могло стать замыкание электропроводки. Точный ответ даст экспертиза. К слову, причину гибели пенсионерки также устанавливают эксперты. На месте происшествия выезжала оперативно-следственная бригада СУ СКР по Курганской области.