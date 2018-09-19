В Зауралье при пожаре погибла пожилая женщина

Пожар, который унес жизнь 78-летней жительницы села Введенское Кетовского района, произошел 18 сентября около 03 часов ночи. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-27, МПО Введенское, МПО Н. Сидоровка, ПСЧ-3. В общей сложности на борьбу с огнем были брошены 10 человек личного состава и 4 единицы техники. В течение нескольких минут пожар удалось локализовать, а спустя час полностью ликвидировать. При разборе завалов и осмотре места ЧП пожарные нашли труп хозяйки дома.