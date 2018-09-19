Во Владикавказе неплательщик чуть не спалил дом

ЦХИНВАЛ, 19 сен — Sputnik . В столице Северной Осетии мужчина, задолжавший плату за свет, попытался самостоятельно подключиться к щитку, устроив при этом короткое замыкание. Как сообщает АиФ со ссылкой на пресс-службу «Севкавказэнерго», житель Владикавказа задолжал поставщику электроэнергии около 10 тысяч рублей с февраля текущего года. В связи с долгом, квартиру мужчины на столичной улице Доватора обесточили, однако позже мужчина решил своими силами вновь включить подачу электричества, в результате чего спалил часть проводки, едва не утроив пожар. На отключение электричества, вызванное коротким замыканием, пожаловались другие жильцы дома, после чего специалисты провели необходимые ремонтные работы.