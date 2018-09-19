Историческое здание бывшего завода «Борец» перенесут

Историческое здание завода «Борец» (строение 31), которому угрожал снос в связи с расширением улицы Складочная, перенесут с проезжей части, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Специалисты прорежут стены подвала и разместят здание корпуса на трех рядах балок. Затем его установят на колесные полуприцепы и, переместив на нужное расстояние, опустят на фундамент. В сохраненном корпусе разместится технопарк.

У строения 2 перенесут наиболее ценные элементы — фасады и бывшую водонапорную башню электрической станции. Для этого стены фрагментарно разберут, промаркируют, а затем соберут на новом месте. Сохраненные элементы впишут в здание второго корпуса технопарка.

Бутырский машиностроительный завод Густава Листа (с 1922 года — компрессорный завод «Борец») построили в 1989 году по проекту архитектора Николая Струкова . От первоначальной застройки сохранилось несколько зданий и сооружений, из которых только два корпуса представляют собой историческую ценность.

В 1986 году на заводе провели комплексную реконструкцию, а в 2008-м предприятие перевели в Краснодар. Освободившиеся помещения сдавались в аренду. Сейчас территория завода отдана под комплексную застройку. Планируется построить жилой комплекс с социальной и коммерческой инфраструктурой, а также технопарк.