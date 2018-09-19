В Омске мошенники вымогают деньги под видом сотрудников МЧС

Главное управление МЧС распространило информацию о том, что в Омске 18 сентября поступали звонки в торгово-развлекательные центры, рынки, крупные магазины.

Некие люди представлялись сотрудниками МЧС, причём называли реальные фамилии, и угрожали внеплановыми проверками, на которые они пригласят СМИ. Злоумышленники требовали услуги на безвозмездной основе или перевод денег на телефон. Как сообщили в МЧС, уже есть жертвы, которые повелись на мошенничество.

Как только в МЧС об этом узнали, тут же обратились к силовикам. Те установили, что в Омск звонили из Саратова.