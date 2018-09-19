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В Курске горит частный жилой дом
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В Курске горит частный жилой дом
КурскТВ
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ещё 1
7 часов назад
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Сообщение о пожаре поступило спасателям более часа назад. На улице Кольцова Курска горит дом. На место ЧП выехали пожарные, спасатели, бригада скорой помощи. Судя по фото, которые появились в социальных сетях, огонь охватил жилой дом.
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