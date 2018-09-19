В Курске горит частный жилой дом

Сообщение о пожаре поступило спасателям более часа назад. На улице Кольцова Курска горит дом. На место ЧП выехали пожарные, спасатели, бригада скорой помощи. Судя по фото, которые появились в социальных сетях, огонь охватил жилой дом.