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Под Первоуральском ликвидировали тление на свалке ТБО
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Под Первоуральском ликвидировали тление на свалке ТБО 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Тление на свалке твердых бытовых отходов (ТБО) ликвидировано под городом Первоуральском в Свердловской области. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании на полигоне, находящемся в пяти километрах от жилых домов в Первоуральске, поступило вечером 13 сентября. Площадь тления составляла 300 кв. метров.
"Специалисты завершили работы по ликвидации тления на полигоне твердых бытовых отходов под Первоуральском", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что для ликвидации тления на полигон ТБО было завезено более пяти тысяч тонн грунта, рекультивировано четыре га поверхности полигона. «Для контроля за содержанием вредных веществ в воздухе на месте работали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе.
В субботу, 15 сентября, площадь тления сократилась до 180 кв. метров. По данным пресс-службы, открытого горения на полигоне не было.
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