Под Первоуральском ликвидировали тление на свалке ТБО

Сообщение о возгорании на полигоне, находящемся в пяти километрах от жилых домов в Первоуральске, поступило вечером 13 сентября. Площадь тления составляла 300 кв. метров.

"Специалисты завершили работы по ликвидации тления на полигоне твердых бытовых отходов под Первоуральском", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации тления на полигон ТБО было завезено более пяти тысяч тонн грунта, рекультивировано четыре га поверхности полигона. «Для контроля за содержанием вредных веществ в воздухе на месте работали специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе.

В субботу, 15 сентября, площадь тления сократилась до 180 кв. метров. По данным пресс-службы, открытого горения на полигоне не было.