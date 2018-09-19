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Более 200 патронов к автомату Калашникова обнаружили возле поликлиники в Ясенево
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Более 200 патронов к автомату Калашникова обнаружили возле поликлиники в Ясенево 

Агентство «Москва» 8 часов назад
На юго-западе столицы неизвестный выбросил на газон перед зданием поликлиники более 200 патронов к автомату Калашникова, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 18 сентября в службу «02» обратился житель столицы, который сообщил, что увидел на ул. Тарусская, на газоне возле здания поликлиники, россыпь патронов. «Оперативники прибыли на место происшествия и изъяли 202 патрона к АК-47. Исследование показало, что все найденные боеприпасы непригодны для стрельбы», — сказал собеседник агентства.
В случившемся разбирается полиция. Правоохранители выясняют, кто выбросил патроны рядом с медучреждением.
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