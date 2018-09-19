Более 200 патронов к автомату Калашникова обнаружили возле поликлиники в Ясенево

Днем 18 сентября в службу «02» обратился житель столицы, который сообщил, что увидел на ул. Тарусская, на газоне возле здания поликлиники, россыпь патронов. «Оперативники прибыли на место происшествия и изъяли 202 патрона к АК-47. Исследование показало, что все найденные боеприпасы непригодны для стрельбы», — сказал собеседник агентства.

В случившемся разбирается полиция. Правоохранители выясняют, кто выбросил патроны рядом с медучреждением.