В Москве перенесут на новое место здание старинного завода

Бутырский машиностроительный завод Густава Листа (с 1922 года — компрессорный завод «Борец») был построен в 1889 году по проекту архитектора Николая Струкова . От первоначальной застройки на территории завода сохранилось несколько зданий и сооружений, из которых два представляют историческую ценность: производственный корпус с водонапорной башней (строение 2) и бывшая модельная мастерская (строение 31), указывается в пресс-релизе ведомства.

Территория завода отдана под застройку девелоперской компании ПИК: здесь разместятся жилой комплекс и технопарк.

"Строение 31, которому угрожал снос в связи расширением Складочной улицы, будет полностью перенесен с проезжей части. Специалисты прорежут стены подвала и разместят здание корпуса на трех рядах балок, после чего его установят на колесные полуприцепы и, переместив, вновь опустят на фундамент. В сохраненном корпусе разместится технопарк", — говорится в нем.

У строения же 2 будут перенесены его наиболее ценные элементы — фасады и бывшая водонапорная башня электростанции, для чего будет произведен фрагментарной разбор стен с последующей сборкой на новом месте. Сохраненный элементы будут вписаны в здание второго корпуса технопарка, отмечается в пресс-релизе.