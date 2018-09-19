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В Москве перенесут на новое место здание старинного завода
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В Москве перенесут на новое место здание старинного завода 

РИА Недвижимость 8 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 19 сен — РИА Недвижимость. Историческое здание завода «Борец» на севере Москвы из-за расширения улицы перенесут на новое место, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Бутырский машиностроительный завод Густава Листа (с 1922 года — компрессорный завод «Борец») был построен в 1889 году по проекту архитектора Николая Струкова. От первоначальной застройки на территории завода сохранилось несколько зданий и сооружений, из которых два представляют историческую ценность: производственный корпус с водонапорной башней (строение 2) и бывшая модельная мастерская (строение 31), указывается в пресс-релизе ведомства.
Территория завода отдана под застройку девелоперской компании ПИК: здесь разместятся жилой комплекс и технопарк.
"Строение 31, которому угрожал снос в связи расширением Складочной улицы, будет полностью перенесен с проезжей части. Специалисты прорежут стены подвала и разместят здание корпуса на трех рядах балок, после чего его установят на колесные полуприцепы и, переместив, вновь опустят на фундамент. В сохраненном корпусе разместится технопарк", — говорится в нем.
У строения же 2 будут перенесены его наиболее ценные элементы — фасады и бывшая водонапорная башня электростанции, для чего будет произведен фрагментарной разбор стен с последующей сборкой на новом месте. Сохраненный элементы будут вписаны в здание второго корпуса технопарка, отмечается в пресс-релизе.
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