Екатеринбуржцев зовут обсудить большой жилой комплекс, который построят между Восточной и УОМЗ

В районе Шарташского рынка собираются строить большой жилой комплекс, и по этому проекту сегодня начались общественные обсуждения. Обсуждать будут проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Восточной — Тверитина — Инструментальщиков. Именно там между территорией Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) и улицей Восточной появится жилой комплекс.

Возводить ЖК будет ООО «Деметра», которое входит в ГК «ТЭН», на месте заброшенного здания по адресу Восточная, 31. Оно уже давно не функционирует, деревья проросли сквозь дом — там даже нет крыши.

— На месте разрушенного здания будет жилой дом, — ранее подтвердили в ГК «ТЭН». — Предполагается, что максимальная высотность здания будет не более 16 этажей.

С 26 сентября екатеринбуржцы смогут внести свои предложения и оставить замечания. Общественные обсуждения будут идти до 31 октября включительно.

«Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 26 сентября в холле 2-го этажа здания администрации города Екатеринбурга и будет проводиться до 10 октября включительно», — указано на сайте обсуждений.

Экспозицию возможно будет посетить с понедельника по четверг с 09:00 до:, в пятницу с 09:00 до 17:00.