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Екатеринбуржцев зовут обсудить большой жилой комплекс, который построят между Восточной и УОМЗ
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Екатеринбуржцев зовут обсудить большой жилой комплекс, который построят между Восточной и УОМЗ 

e1.ru 8 часов назад
Фото: e1.ru
В районе Шарташского рынка собираются строить большой жилой комплекс, и по этому проекту сегодня начались общественные обсуждения. Обсуждать будут проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Восточной — Тверитина — Инструментальщиков. Именно там между территорией Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) и улицей Восточной появится жилой комплекс.
Возводить ЖК будет ООО «Деметра», которое входит в ГК «ТЭН», на месте заброшенного здания по адресу Восточная, 31. Оно уже давно не функционирует, деревья проросли сквозь дом — там даже нет крыши.
— На месте разрушенного здания будет жилой дом, — ранее подтвердили в ГК «ТЭН». — Предполагается, что максимальная высотность здания будет не более 16 этажей.
С 26 сентября екатеринбуржцы смогут внести свои предложения и оставить замечания. Общественные обсуждения будут идти до 31 октября включительно.
«Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 26 сентября в холле 2-го этажа здания администрации города Екатеринбурга и будет проводиться до 10 октября включительно», — указано на сайте обсуждений.
Экспозицию возможно будет посетить с понедельника по четверг с 09:00 до:, в пятницу с 09:00 до 17:00.
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