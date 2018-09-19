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«Задействовано много сил и средств»: в Новодвинске загорелась ТЭЦ-3
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«Задействовано много сил и средств»: в Новодвинске загорелась ТЭЦ-3 

29.ru 8 часов назад
Фото: 29.ru
Через час после начала пожара его удалось локализовать, причины пожара выясняются
Сегодня около 11:28 в Новодвинске загорелось здание АЦБК на улице Мельникова, 1. Огонь распространился на треть крыши здания. На место отправилось десять пожарно-спасательных расчетов.
— Сейчас пожар уже локализован. Ведутся работы по охлаждению различных элементов, где могут находиться скрытые очаги. Ведется проливка места пожара, уже объявлена локализация. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности. Задействовано очень много сил и средств. На месте находятся руководитель
главного управления МЧС по Архангельской области. По причине пожара пока ничего нельзя уточнить, пока не сообщается о причине возгорания, ведется расследование, — рассказал руководитель пресс-службы регионального МЧС Дмитрий Чистяков.
По словам одного из должностных лиц, производственный цикл из-за пожара не нарушился.
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