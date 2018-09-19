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Торжественная церемония принятия присяги первокурсниками состоялась в Академии МЧС в СВАО
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Торжественная церемония принятия присяги первокурсниками состоялась в Академии МЧС в СВАО 

Управа района Лианозово + ещё 1 8 часов назад
Фото: Лианозово
В Академии государственной противопожарной службы (ГПС) МЧС в СВАО привели к присяге 155 первокурсников. Они поступили на факультеты пожарной и техносферной безопасности.
Поздравить курсантов приехал Игорь Кобзев — врио заместителя министра Российской Федерации по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
— Сегодня вы стали самостоятельными, — сказал Кобзев первокурсникам. — Ваш девиз — «Предотвращение, спасение и помощь». Я уверен, что весь профессорско-преподавательский состав, должностные лица академии и наши системы МЧС помогут вам адаптироваться в новых условиях, стать настоящими защитниками нашей Родины, полноправными членами нашей большой команды.
Для курсантов и их родителей выступили творческие коллективы академии. Кстати, 1 сентября Академия ГПС МЧС отметила 85-летний юбилей.
Среди тех, кто в этот день произносил клятву, было и 24 девушки.
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