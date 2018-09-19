«Друзья леса» выйдут в Сеть с гаджетами от МегаФона

«Знать в лицо» насекомых-вредителей леса и определять растение по семенам, различать виды лесных пожаров и разбираться в особенностях лесных экосистем, уметь подсчитывать запасы древесных пород и даже рассказывать заготовленные дома экологические сказки — столь широк круг знаний и умений, которыми должны обладать участники слета, который проводит Самарское лесничество при поддержке министерства лесного хозяйства и природопользования Самарской области

В этом году слет проходил уже в 22-й раз и собрал юных лесоводов из Самары, Тольятти, Чапаевска и девяти муниципальных районов Самарской области.

После череды конкурсных испытаний лучшей была признана Софья Утина из школы имени И. Ф. Самаркина в с. Новая Кармала Кошкинского района. Ей и обладателю второго места — Даниилу Новосельцеву из села Подбельск Похвистневского района — достались планшетные компьютеры от МегаФона. А Елене Ровенко из школы села Екатериновка оператор вручил смартфон — за третье место.