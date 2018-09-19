Ещё
«Друзья леса» выйдут в Сеть с гаджетами от МегаФона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Друзья леса» выйдут в Сеть с гаджетами от МегаФона 

Волга Ньюс + ещё 1 7 часов назад
Фото: Волга Ньюс
«Знать в лицо» насекомых-вредителей леса и определять растение по семенам, различать виды лесных пожаров и разбираться в особенностях лесных экосистем, уметь подсчитывать запасы древесных пород и даже рассказывать заготовленные дома экологические сказки — столь широк круг знаний и умений, которыми должны обладать участники слета, который проводит Самарское лесничество при поддержке министерства лесного хозяйства и природопользования Самарской области.
В этом году слет проходил уже в 22-й раз и собрал юных лесоводов из Самары, Тольятти, Чапаевска и девяти муниципальных районов Самарской области.
После череды конкурсных испытаний лучшей была признана Софья Утина из школы имени И. Ф. Самаркина в с. Новая Кармала Кошкинского района. Ей и обладателю второго места — Даниилу Новосельцеву из села Подбельск Похвистневского района — достались планшетные компьютеры от МегаФона. А Елене Ровенко из школы села Екатериновка оператор вручил смартфон — за третье место.
"Чтобы добиться успеха в таком серьезном конкурсе, нужно знать очень много. К счастью, сейчас получать нужную информацию стало легко — с помощью гаджетов, подключенных к мобильному интернету. Уверен, что с этими устройствами победители слета сделают новый шаг в деле получения очень важных для всего нашего общества профессий эколога или специалиста лесничества", — отметил Максим Токаренко, директор Самарского отделения компании «МегаФон».
Волга Ньюс: последние новости
Ночью в п. Запанском тушили крупный пожар В селе под Кинелем горел частный дом с надворными постройками и автомобиль В Самаре ночью ликвидирован крупный пожар в доме на ул. Нагорной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20117
В Нальчике начались беспорядки324
Памфилова тоже плачет и другие события дня51
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян50
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины239
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
02:56
Путин обсудил с Меркель убийство Захарченко
Политика
00:21
«Путин произвел пять выстрелов из винтовки»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение