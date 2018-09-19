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Пожар в крымском селе: пострадал пенсионер
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Пожар в крымском селе: пострадал пенсионер 

РИА Новости Крым 38 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости Крым. В селе Майское Джанкойского района на пожаре в частном доме был спасен 71-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.
Инцидент произошел накануне рано утром. На место происшествия были оперативно направлены пожарные.
"По прибытии к месту ЧП выяснилось, что горит кровля дома. Крымские огнеборцы приступили к ликвидации возгорания, одновременно с этим была проведена разведка задымленных помещений дома. В результате этих действий на пожаре был обнаружен хозяин дома", — рассказали в ведомстве.
Спасатели эвакуировали пожилого человека в безопасное место и передали медикам. Его доставили в Джанкойскую центральную больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».
По информации МЧС, площадь пожара составила 100 кв м. Огонь уничтожил кровлю дома.
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