Пожар в крымском селе: пострадал пенсионер

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 сен — РИА Новости Крым . В селе Майское Джанкойского района на пожаре в частном доме был спасен 71-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

Инцидент произошел накануне рано утром. На место происшествия были оперативно направлены пожарные.

"По прибытии к месту ЧП выяснилось, что горит кровля дома. Крымские огнеборцы приступили к ликвидации возгорания, одновременно с этим была проведена разведка задымленных помещений дома. В результате этих действий на пожаре был обнаружен хозяин дома", — рассказали в ведомстве.

Спасатели эвакуировали пожилого человека в безопасное место и передали медикам. Его доставили в Джанкойскую центральную больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

По информации МЧС, площадь пожара составила 100 кв м. Огонь уничтожил кровлю дома.