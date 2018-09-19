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Детский сад на 80 мест введен в эксплуатацию в подмосковных Химках
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Детский сад на 80 мест введен в эксплуатацию в подмосковных Химках 

РИА Новости + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения, расположенного в многоквартирном доме в городском округе Химки, говорится в сообщении ведомства.
"Встроенный детский сад рассчитан на 80 воспитанников. Капитальное строительство учреждения осуществлялось за счет внебюджетных источников финансирования", — отмечается в пресс-релизе.
Сообщается, что площадь дошкольного учреждения составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Детский сад расположен в жилом комплексе в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой.
"Социально-ориентированные девелоперы сами заинтересованы в обеспеченности жилых застроек развитой инфраструктурой, поскольку наличие школ, детских садов, поликлиник является важнейшей составляющей комфортной организации пространства", — резюмирует министерство.
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