Детский сад на 80 мест введен в эксплуатацию в подмосковных Химках

"Встроенный детский сад рассчитан на 80 воспитанников. Капитальное строительство учреждения осуществлялось за счет внебюджетных источников финансирования", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что площадь дошкольного учреждения составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Детский сад расположен в жилом комплексе в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой.

"Социально-ориентированные девелоперы сами заинтересованы в обеспеченности жилых застроек развитой инфраструктурой, поскольку наличие школ, детских садов, поликлиник является важнейшей составляющей комфортной организации пространства", — резюмирует министерство.