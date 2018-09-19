В Кетовском районе во время пожара погибла пенсионерка

Дом пенсионерки загорелся около 3 часов ночи

В селе Введенское Кетовского района около 3 часов ночи 18 сентября произошел пожар в жилом доме на улице Баева. Пожар потушили в течение часа силами десяти пожарных. После ликвидации возгорания было обнаружено тело хозяйки дома — 78-летней пенсионерки.

— На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти женщины, к настоящему времени не установлено, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Курганской области.

Следственные органы Зауралья проводят доследственную проверку, чтобы установить причину смерти пенсионерки. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.окончательно причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза