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Что-то здесь не то: на улице Запорожской в Волгограде таинственно выгорают иномарки
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Что-то здесь не то: на улице Запорожской в Волгограде таинственно выгорают иномарки 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Прошлой ночью сгорел Nissan Almera
В Советском районе Волгограда на улице Запорожской возле дома № 3 прошлой ночью по неизвестным причинам дотла выгорел десятилетний Nissan Almera. По сведениям МЧС, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка, но у жильцов дома в этом большие сомнения. Это уже вторая иномарка, вспыхнувшая на одном и том же месте в течение полугода.
— Сообщение о горящей машине на улице Запорожской поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной части прошлой ночью в 00:15, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Иномарка Nissan Almera к приезду пожарных горела на площади в два квадратных метра. Машина была потушена в 00:33. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
В апреле на этом же месте выгорел Mercedes
Точная причина возгорания будет названа по итогам проведенной экспертизы. На нее уйдет не меньше месяца. Жильцы дома № 3 по Запорожской опасаются новых пожаров. Сгоревший Nissan — второй за последние полгода. В ночь с 12 на 13 апреля точно на этом же месте сгорел Mercedes. Тогда пожарные тоже говорили о замкнувшей проводке.
— Сообщение о пожаре поступило в 03:44, — говорили в апреле в МЧС. — Спасатели справились с огнем за 13 минут. По предварительной информации, машина вспыхнула из-за замкнувшей проводки.
У волгоградцев, проживающих рядом с аномальным для машин местом, после ночного пожара родился вопрос.
— Весной на этом же месте уже сжигали одну машину. Интересно один ли хозяин? — спрашивает в соцсетях местная жительница Елена Литус.
Ответа на этот вопрос пока не нашлось, но страх у волгоградцев все же остался.
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