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В пожаре на Мельзаводской погиб 57-летний мужчина. После этого дом еще раз загорелся и выгорел дотла
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В пожаре на Мельзаводской погиб 57-летний мужчина. После этого дом еще раз загорелся и выгорел дотла 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Так дом на девять семей выглядел до пожаров
Накануне, 18 сентября, горела однокомнатная квартира этого жилого дома на Мельзаводской, 21. В результате возгорания погиб один человек — мужчина 1961 года рождения.
— Пожар произошёл в 14:28. В его тушении было задействовано 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причина возгорания устанавливается. Погиб один человек, — сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Подтвердили эту информацию и в областном департаменте здравоохранения.
— Вызов поступил в 14:30, бригада прибыла семь минут спустя. В 15:35 была зафиксирована смерть одного пострадавшего, — прокомментировала 72.ru пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.
Сегодня ночью этот же многоквартирник вспыхнул повторно: пожар попал на видео очевидцев из соседнего дома. Одноэтажная жилая постройка сгорела полностью. Никто из жильцов не пострадал.
Редакция 72.ru выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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