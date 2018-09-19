В пожаре на Мельзаводской погиб 57-летний мужчина. После этого дом еще раз загорелся и выгорел дотла

Так дом на девять семей выглядел до пожаров

Накануне, 18 сентября, горела однокомнатная квартира этого жилого дома на Мельзаводской, 21. В результате возгорания погиб один человек — мужчина 1961 года рождения.

— Пожар произошёл в 14:28. В его тушении было задействовано 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Причина возгорания устанавливается. Погиб один человек, — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Подтвердили эту информацию и в областном департаменте здравоохранения.

— Вызов поступил в 14:30, бригада прибыла семь минут спустя. В 15:35 была зафиксирована смерть одного пострадавшего, — прокомментировала 72.ru пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина

Сегодня ночью этот же многоквартирник вспыхнул повторно: пожар попал на видео очевидцев из соседнего дома. Одноэтажная жилая постройка сгорела полностью. Никто из жильцов не пострадал.

Редакция 72.ru выражает соболезнования родным и близким погибшего.