Архсовет Москвы одобрил проект строительства гостиницы на 440 номеров в Красносельском районе

Сергей Кузнецов. Об этом на заседании совета заявил главный архитектор Москвы

«Посмотрели здание. Это корпоративный проект, наши японские коллеги будут его реализовывать в трех цветах. Интересный пример столкновения корпоративного стандарта с представлениями города об архитектуре, но компромисс был найден, проект немного доработают и будут строить», — сказал С. Кузнецов.

Согласно материалам к заседанию, гостиница будет расположена по адресу: 1-й Красносельский пер., вл. 15/17. На участке площадью 0,31 га планируется возведение гостиницы высотой 11 этажей, а также один подземный площадью 10 тыс. 549 кв. м (из них под землей 880 кв. м). В гостинице предусмотрено 440 номеров и стоянка на 14 машиномест. В качестве заказчика выступает ООО «Красносельская», технический заказчик: ООО «Уэйнбридж», проектировщик: ООО «Ант Япы». Оператор гостиницы — «Тойоко инн».