Фонтан из горячей воды забил рядом с детской площадкой дома на Моторостроителей

На площадке по соседству с порывом гуляли родители с детьми

Тюмени сегодня, 19 сентября, произошел порыв — фонтан горячей воды бил высотой в несколько этажей. Все произошло на детской площадке у дома №5 на улице Моторостроителей.

— Подачу тепловой энергии на дом ограничили с 12:15 до 20:00, — сообщается на сайте УСТЭК. — Причиной отключения стало повреждение теплотрассы.

По словам очевидцев, воду уже перекрыли.

Похожий инцидент произошел в августа на улице Бабарынке. Там прямо над входом в подъезд прорвало трубу с горячей водой.