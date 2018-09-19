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Фонтан из горячей воды забил рядом с детской площадкой дома на Моторостроителей
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Фонтан из горячей воды забил рядом с детской площадкой дома на Моторостроителей 

72.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: 72.ru
На площадке по соседству с порывом гуляли родители с детьми
В Тюмени сегодня, 19 сентября, произошел порыв — фонтан горячей воды бил высотой в несколько этажей. Все произошло на детской площадке у дома №5 на улице Моторостроителей.
— Подачу тепловой энергии на дом ограничили с 12:15 до 20:00, — сообщается на сайте УСТЭК. — Причиной отключения стало повреждение теплотрассы.
По словам очевидцев, воду уже перекрыли.
Похожий инцидент произошел в августа на улице Бабарынке. Там прямо над входом в подъезд прорвало трубу с горячей водой.
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