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Патрушев: общая площадь посевов в России составила 79 миллионов гектаров
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Патрушев: общая площадь посевов в России составила 79 миллионов гектаров 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Общая посевная площадь в России в 2018 году составила более 79 миллионов гектаров, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.
По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий сроки сева в ряде регионов сдвинулись на 2-3 недели. Общая посевная площадь составила более 79 миллионов гектаров, из них яровыми засеяно 52,5 миллионов гектаров. Площадь, засеянная элитными семенами, составляет около 6 миллионов га.
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в период проведения весенних полевых работ многие фермеры столкнулись с повышением цен на ГСМ. Правительство пошло им навстречу, выделив 5 миллиардов рублей из Резервного фонда.
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