Патрушев: общая площадь посевов в России составила 79 миллионов гектаров

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий сроки сева в ряде регионов сдвинулись на 2-3 недели. Общая посевная площадь составила более 79 миллионов гектаров, из них яровыми засеяно 52,5 миллионов гектаров. Площадь, засеянная элитными семенами, составляет около 6 миллионов га.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в период проведения весенних полевых работ многие фермеры столкнулись с повышением цен на ГСМ. Правительство пошло им навстречу, выделив 5 миллиардов рублей из Резервного фонда.