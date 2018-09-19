Ещё
Последние здания ЗАО «Орлэкс» продали за 102 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Последние здания ЗАО «Орлэкс» продали за 102 млн рублей 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
После нескольких неудачных попыток конкурсному управляющему обанкротившегося завода удалось продать ветхие здания, окруженные уже перешедшими в другие руки и вновь открытыми офисными и торговым центрами.
Два земельных участка площадью 14 тысяч квадратных метров и два производственных корпуса площадью 15,6 тыс. кв. м за 50,7 млн рублей приобрела индивидуальный предприниматель Злата Ягельская. Второй лот, куда вошли 15,4 тыс. кв. м земли и два здания на 12,4 тыс. кв. м, за 51,9 млн рублей получил ИП Сергей Ступин, сообщает «Абирег». Покупателям в ходе торгов удалось снизить цену на 42,5 млн рублей.
Напомним, в декабре 2008 года в отношении ЗАО была введена процедура наблюдения. В июне 2011 года «ОРЛЭКС» признан банкротом, в отношении общества введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Владислав Червяков. На месте бывшего завода вырос торговый центр «Утес» (со стороны улицы Октябрьской), офисные центры (с Ломоносова и Приборостроительной).
Сообщение Последние здания ЗАО «Орлэкс» продали за 102 млн рублей появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловском районе нашли и уничтожили авиабомбу В Орле за сутки обнаружили две подозрительные сумки В Верховском районе сгорел дом на шесть квартир, погиб мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»240
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль941
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов37
Пока вы спали: Россияне уходят в безнал6
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья59
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение