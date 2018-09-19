Последние здания ЗАО «Орлэкс» продали за 102 млн рублей

После нескольких неудачных попыток конкурсному управляющему обанкротившегося завода удалось продать ветхие здания, окруженные уже перешедшими в другие руки и вновь открытыми офисными и торговым центрами.

Два земельных участка площадью 14 тысяч квадратных метров и два производственных корпуса площадью 15,6 тыс. кв. м за 50,7 млн рублей приобрела индивидуальный предприниматель Злата Ягельская. Второй лот, куда вошли 15,4 тыс. кв. м земли и два здания на 12,4 тыс. кв. м, за 51,9 млн рублей получил ИП Сергей Ступин , сообщает «Абирег» . Покупателям в ходе торгов удалось снизить цену на 42,5 млн рублей.

Напомним, в декабре 2008 года в отношении ЗАО была введена процедура наблюдения. В июне 2011 года «ОРЛЭКС» признан банкротом, в отношении общества введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Владислав Червяков. На месте бывшего завода вырос торговый центр «Утес» (со стороны улицы Октябрьской), офисные центры (с Ломоносова и Приборостроительной).