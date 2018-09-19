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Пожарно-тактические учения в школе ЮВАО
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Пожарно-тактические учения в школе ЮВАО 

Управа района Выхино-Жулебино + ещё 1 7 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Школа в жизни каждого человека в определенное время играет очень важную роль. Для учеников она является не только местом, где они получают знания, но и источником общения. Для учителей — это работа, а значит здесь должно быть комфортно и безопасно.
Поэтому 18 сентября в рамках Месячника безопасности и в целях отработки правильных действий по эвакуации учащихся и персонала прошли пожарно-тактические учения в школе № 484 ЮВАО.
По замыслу в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар на 3 этаже здания в кабинете химии, примерная площадь пожара 20 кв.м. Создалось сильное задымление и высокая температура. Со слов администрации объекта в здании находятся два человека, один из них с окна третьего этажа просит о помощи, местонахождение второго человека не известно. В горящем кабинете находятся химические реактивы в стеклянной таре.
«Главными целями данных учений являются отработка проведения эвакуации людей и материальных ценностей, находящихся в здании, — рассказывает начальник управления МЧС по ЮВАО Москвы Николай Шестаков, — а также тренировка действий пожарных при усложнении обстановки, проведение разведки и организация связи на пожаре».
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