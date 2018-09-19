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В Верховском районе сгорел дом на шесть квартир, погиб мужчина
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В Верховском районе сгорел дом на шесть квартир, погиб мужчина 

РИА 57 + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА 57
Накануне, 18 сентября, пожар со смертельным исходом произошел в селе Русский Брод Верховского района.
Сообщение о том, что огнем занялся жилой дом на шесть квартир, поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 20:32. На момент прибытия дежурного караула 16 части строение горело изнутри. Была угроза распространения пламени на соседние хозпостройки и рядом стоящий дом.
Пожару был присвоен повышенный номер сложности, поэтому к месту ЧП направили дополнительные пожарные подразделения. На тушение и защиту соседних строений были поданы три водяных ствола. В 23:24 обнаружено тело 62-летнего мужчины.
В результате пожара уничтожена кровля на площади 240 квадратных метров, дом полностью выгорел изнутри. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Сообщение В Верховском районе сгорел дом на шесть квартир, погиб мужчина появились сначала на РИА 57.
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