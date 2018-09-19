В Верховском районе сгорел дом на шесть квартир, погиб мужчина

Накануне, 18 сентября, пожар со смертельным исходом произошел в селе Русский Брод Верховского района.

Сообщение о том, что огнем занялся жилой дом на шесть квартир, поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 20:32. На момент прибытия дежурного караула 16 части строение горело изнутри. Была угроза распространения пламени на соседние хозпостройки и рядом стоящий дом.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, поэтому к месту ЧП направили дополнительные пожарные подразделения. На тушение и защиту соседних строений были поданы три водяных ствола. В 23:24 обнаружено тело 62-летнего мужчины.

В результате пожара уничтожена кровля на площади 240 квадратных метров, дом полностью выгорел изнутри. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.