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Гараж загорелся в Сегеже: пожарные успели вовремя
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Гараж загорелся в Сегеже: пожарные успели вовремя 

Карельские вести + ещё 1 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Огненное ЧП произошло в карельском районном центре в девятом часу вечера. Во вторник, 18 августа, в Сегеже загорелся гараж. Пожарные потушили огонь в считанные минуты, сообщает МЧС по республике Карелия.
18.09.2018 г. в 20:05 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района (7 чел., 2 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара в гараже по адресу: г. Сегежа, ул. Молодежная, ГСК № 90. В 20:14 пожар ликвидирован,
— говорится в сообщение ведомства.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99. По материалам: ptzgovorit.ru
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