Гараж загорелся в Сегеже: пожарные успели вовремя

Огненное ЧП произошло в карельском районном центре в девятом часу вечера. Во вторник, 18 августа, в Сегеже загорелся гараж. Пожарные потушили огонь в считанные минуты, сообщает МЧС по республике Карелия

18.09.2018 г. в 20:05 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района (7 чел., 2 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара в гараже по адресу: г. Сегежа, ул. Молодежная, ГСК № 90. В 20:14 пожар ликвидирован,

— говорится в сообщение ведомства.