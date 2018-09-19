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Легковушка влетела под Газель в Санкт-Петербурге
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Легковушка влетела под Газель в Санкт-Петербурге
Ivyborg.ru
3 часа назад
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Дорожное происшествие произошло на Дачном проспекте в сторону КАД.
На месте происшествия работала пожарная служба. Пожарные тушили легковой автомобиль.
Информация о пострадавших не поступала.
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