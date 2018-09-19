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В самой красивой библиотеке Китая хранятся 1,2 млн книг
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В самой красивой библиотеке Китая хранятся 1,2 млн книг 

Омск Здесь 3 часа назад
Фото: Омск Здесь
Футуристическая пятиэтажная библиотека в виде гигантского глаза в китайском городе Тяньцзинь занимает площадь почти 34 тыс. кв. м. Библиотека расположена в культурном районе Биньхай. Главный атриум здания выполнен в форме глаза со светящейся сферой в центре. Внутри неё размещён зрительный зал, а вокруг — каскад книжных полок. Волнообразные по форме полки формируют архитектуру всего здания: лестницы, сиденья, потолки и даже жалюзи на фасаде.
Помимо основного зала, есть читальные для детей и престарелых граждан. Также на 34 тыс. кв. метров разместили лаундж-зоны, офисы, конференц и компьютерные залы, аудиокомнаты. Одновременно в хранилище библиотеки может находиться до 1,2 млн книг.
Интересно, что здание библиотеки «Око Биньхая» было построено всего лишь за три года по проекту голландской фирмы MVRDV. Стоимость строительства держится в секрете.
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