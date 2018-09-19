Ещё
Девятилетний мальчик спас из горящего дома двух малышей и свою мать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девятилетний мальчик спас из горящего дома двух малышей и свою мать 

Lenta.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Ульяновской области девятилетний Павел Иванов сумел спасти из загоревшегося дома в селе Байдуллино трех человек, говорится на сайте регионального управления МЧС в среду, 19 сентября.
«Первым делом незамедлительно вывел на улицу своих малолетних племянниц: годовалую Алису и двухгодовалую Виолетту. Затем мальчик вернулся в дом и разбудил мать», — отмечено в сообщении.
Предполагаемой причиной пожара стала «детская шалость с огнем». Причастен ли к ней мальчик спасатели не уточнили. Однако по тексту получается, что он первым обнаружил возгорание.
Пожар произошел 14 сентября. Пожарных вызвали очевидцы. Первое прибывшее на место подразделение уже зафиксировало открытое горение здания. Через 17 минут возгорание было ликвидировано, но к этому времени огонь полностью уничтожил жилище и все надворные постройки.
В сентябре прошлого года девятилетняя Милана Юсупова из дагестанского села Бабаюрт спасла из горящей квартиры двух детей пяти и шести лет. Третьеклассница зашла в дом, заметив дым и услышав голоса детей, звавших на помощь.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»243
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов37
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль941
Пока вы спали: Россияне уходят в безнал6
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья60
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение