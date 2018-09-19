В Нурлатском районе молочный цех обвинили в загрязнении 3000 кв.м почвы 

Молочный цех Нурлата обвинили в загрязнении почвы на площади 3000 кв. метров, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Установлено, что отходы производства с территории молочного цеха в Нурлате перевозили на землю за пределами полигона. В результате отходами третьего класса опасности была загрязнена территория площадью 3000 кв.м. Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила более 4,8 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
Следует отметить, что после вмешательства прокуратуры предприятие прекратило загрязнять почву.