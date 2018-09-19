В Омске объявились лже-проверяющие МЧС

Мошенники угрожают проверками и требуют денег, чтобы решить этот вопрос. Пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области сообщила, что вчера в течение дня на объекты с массовым пребыванием людей звонили неизвестные, представляясь надзорным органом МЧС, и угрожали внеплановой проверкой объекта. Они диктовали условия и требовали перевести деньги на номер телефона или оказать услуги на безвозмездной основе. Звонили, в основном, в торгово-развлекательные центры или рынки Омска , причём некоторые деньги мошенникам перевели. Удалось установить, что злоумышленники звонили с номеров, зарегистрированных в Саратове

За вчерашние сутки нам стало известно о трёх случаях мошенничества. Злоумышленники позвонили руководителям двух рынков и одному индивидуальному предпринимателю. Говорили от моего лица. Запугивали руководителей проведением внеплановой проверки совместно со средствами массовой информации. Говорили, что МЧС имеет серьёзные намерения закрыть объект. С целью «решения» вопроса пожарной безопасности предлагали перевести им денежные средства на счёт мобильного телефона. К сожалению, испугавшись прекращения работы объекта, одна организация уже перевела значительную сумму денег и потеряла их. Убедительно прошу всех не поддаваться на провокации мошенников! Под угрозой репутация Главного управления МЧС России по Омской области! — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин.

В ведомстве просят омичей быть бдительными и помнить, что специалисты МЧС проводят проверки пожарной защищённости объектов строго по плану и никогда не сообщают о них по телефону. С внеплановой проверкой могут прийти только для контроля исполнения выданного предписания. Если же вам поступил звонок о внеплановой проверке, нужно сообщить о нём в территориальный отдел надзорной деятельности или по телефону доверия Главного управления 8 (3812) 94-83-33.