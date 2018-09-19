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В Курской области горели два дома
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В Курской области горели два дома 

КурскТВ 4 часа назад
Фото: КурскТВ
В течение прошедших суток на территории региона было зафиксировано два возгорания, одно из них в районном центре, другое — в сельской местности.
Без двадцати четыре дня пожарные по звонку на горячую линию выехали на инцидент на улице Слободской в Щиграх. Там они обнаружили возгорание в жилом доме, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет, есть обгоревшая комната и пришедшая в негодность мебель.
В этот же вечер (примерно в половину восьмого) звонок в службу спасения, привязанную в Дмитриевском районе к пожарной части №26, поступил из деревни Крупец, где по рассказу, горела некая постройка. В течение десяти минут прибывший на место расчёт справился с огнём, но крыше здания потребуется серьёзный ремонт.
Эксперты устанавливают причины пожаров.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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