В Курской области горели два дома

В течение прошедших суток на территории региона было зафиксировано два возгорания, одно из них в районном центре, другое — в сельской местности.

Без двадцати четыре дня пожарные по звонку на горячую линию выехали на инцидент на улице Слободской в Щиграх. Там они обнаружили возгорание в жилом доме, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет, есть обгоревшая комната и пришедшая в негодность мебель.

В этот же вечер (примерно в половину восьмого) звонок в службу спасения, привязанную в Дмитриевском районе к пожарной части №26, поступил из деревни Крупец, где по рассказу, горела некая постройка. В течение десяти минут прибывший на место расчёт справился с огнём, но крыше здания потребуется серьёзный ремонт.

Эксперты устанавливают причины пожаров.