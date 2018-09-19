Прокуратура через суд обязала омича восстановить сгоревший дом 1913 года 

Исторический памятник 1913 года постройки, который расположен на улице Институтской, не так давно серьезно пострадал от пожара. Когда в этом доме находился служащих при строительстве Омского сельскохозяйственного училища, однако в дальнейшем здание находилось в частной собственности физического лица, с которым министерство культуры заключило договор на проведение мероприятий для поддержания дама в надлежащем виде. Однако собственник владелец не выполнял свои обязательства, и восстанавливать постройку не собирался. Именно это и послужило поводом для иска прокуратуры Советского округа в суд.
Сотрудники прокуратуры потребовали восстановить уничтоженный огнем дом и разработать проект консервации памятника. Кроме того, владелец здания должен разработать проект его ремонта, а также провести государственную историко-культурную экспертизу и согласовать документы в минкульте Омской области.
В итоге, как сообщили в пресс-службе ведомства, суд требования удовлетворил. Исполнение решения контролирует прокуратура.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин