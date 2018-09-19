Свалки в лесопарках Екатеринбурга остаются на месте

Несанкционированные свалки в шести лесопарках Екатеринбурга не будут убраны. Компанию, которая займется ликвидацией свалок в Шувакишском, Уктусском, Южном, Калиновском, Оброшинском и Нижне-Исетском паркак, так и не нашли. Аукцион, размещенный на портале госзакупок, закрыли по причине отсутствия заявок.

Заказчиком стало ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков». Стоимость всех работ составила чуть больше 102 тысяч рублей. Деньги должны были выделить из бюджета Свердловской области.

Всего в парках обнаружили 11 несанкционированных свалок. Площадь, которую необходимо очистить от мусора, составляет 103 квадратных метра.