Ещё
Свалки в лесопарках Екатеринбурга остаются на месте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свалки в лесопарках Екатеринбурга остаются на месте 

АиФ Урал + ещё 3 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
Несанкционированные свалки в шести лесопарках Екатеринбурга не будут убраны. Компанию, которая займется ликвидацией свалок в Шувакишском, Уктусском, Южном, Калиновском, Оброшинском и Нижне-Исетском паркак, так и не нашли. Аукцион, размещенный на портале госзакупок, закрыли по причине отсутствия заявок.
Заказчиком стало ГКУ Свердловской области «Дирекция лесных парков». Стоимость всех работ составила чуть больше 102 тысяч рублей. Деньги должны были выделить из бюджета Свердловской области.
Всего в парках обнаружили 11 несанкционированных свалок. Площадь, которую необходимо очистить от мусора, составляет 103 квадратных метра.
АиФ Урал: последние новости
В Новоуральске горит бывшее здание завода "АМУР" В Екатеринбурге взрывом покалечен человек - что известно к этому часу Смерть пятиклассника в школе Екатеринбурга – что известно на этот момент
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»192
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль942
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом59
Пока вы спали: Россияне уходят в безнал5
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери34
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
05:14
Во Львове запретили использовать русский язык
Украина В мире
01:30
Опубликован список погибших в трагедии с Ил-20
Армия
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение