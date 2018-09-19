Ещё
Горел частично расселенный дом на Орджоникидзе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горел частично расселенный дом на Орджоникидзе 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В эти минуты произошел пожар в частично расселенной доме по адресу Орджоникидзе 9 в Саратове. Огонь локализован, к месту происшествия подъезжали пять единиц техники.
По словам местной жительницы, Натальи Родионовой, пожары здесь происходят часто — дом хотят снести под частные застройки. Также она не отрицает версию поджога из-за сбора металла.
Здание в аварийном состоянии, в нем проживают семьи, которые судятся за получение жилого помещения.
Наталья Родионова уточняет, что во время предыдущего пожара чуть не сгорели щенки, которых подкинули к дому.
САРАТОВ24: последние новости
В Вольском районе больше четырёх часов тушили горящий дом В Саратове дети играют в расселенном доме В Вольске происходит массовые пожары на мусорных площадках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»240
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль941
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов37
Пока вы спали: Россияне уходят в безнал6
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья59
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение