Горел частично расселенный дом на Орджоникидзе

В эти минуты произошел пожар в частично расселенной доме по адресу Орджоникидзе 9 в Саратове . Огонь локализован, к месту происшествия подъезжали пять единиц техники.

По словам местной жительницы, Натальи Родионовой , пожары здесь происходят часто — дом хотят снести под частные застройки. Также она не отрицает версию поджога из-за сбора металла.

Здание в аварийном состоянии, в нем проживают семьи, которые судятся за получение жилого помещения.

Наталья Родионова уточняет, что во время предыдущего пожара чуть не сгорели щенки, которых подкинули к дому.