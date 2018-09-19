Горел частично расселенный дом на Орджоникидзе 

В эти минуты произошел пожар в частично расселенной доме по адресу Орджоникидзе 9 в Саратове. Огонь локализован, к месту происшествия подъезжали пять единиц техники.
По словам местной жительницы, Натальи Родионовой, пожары здесь происходят часто — дом хотят снести под частные застройки. Также она не отрицает версию поджога из-за сбора металла.
Здание в аварийном состоянии, в нем проживают семьи, которые судятся за получение жилого помещения.
Наталья Родионова уточняет, что во время предыдущего пожара чуть не сгорели щенки, которых подкинули к дому.