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Природный пожар близ Медногорска полностью потушен
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Природный пожар близ Медногорска полностью потушен 

ProOren + ещё 1 4 часа назад
Фото: ProOren
Сегодня утром, 19 сентября, пожарные полностью потушили пожар на востоке области. Ни на одном участке уже нет открытого огня и тления. Специалисты проводят наземную и авиаразведку, сообщают в областном МЧС.
За два дня пожар успел повредить в селе Сарбаево Кувандыкского городского округа 13 нежилых строений — дома, надворные постройки, баню и сараи. Все это время с огнем боролись 339 человек с использованием 82 единиц техники и трех беспилотников.
Напомним, что 17 сентября в селе Рысаево под Медногорском загорелась сухая трава. На место происшествия направили отряд противопожарной службы и силы Оренбургского и Орского гарнизонов. Позже из села пришлось эвакуировать местных жителей и ограничить движение на дороге «Каменноозерное-Медногорск» из-за плохой видимости. На территории Медногодского городского округа ввели режим ЧС и развернули оперативный штаб.
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