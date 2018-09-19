Напоминающие о правилах безопасности надписи появятся на 35 пешеходных переходах Москвы до конца сентября

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Предупреждающие надписи появятся еще на 35 пешеходных переходах до конца сентября. Они напомнят пешеходам о том, как нужно правильно переходить дорогу. На тротуарах рядом с зебрами нанесут предупреждения: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники», — говорится в сообщении.

Как поясняется, такие надписи — совместный проект ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Граффити наносят устойчивой белой краской с помощью трафарета.

«Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации — пешеход в наушниках может не услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающейся машины. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги — они могут отстать. «Говорящие» пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах», — отметили в пресс-службе ЦОДД.