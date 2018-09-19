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Напоминающие о правилах безопасности надписи появятся на 35 пешеходных переходах Москвы до конца сентября
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Напоминающие о правилах безопасности надписи появятся на 35 пешеходных переходах Москвы до конца сентября 

Агентство «Москва» + ещё 7 5 часов назад
Фото: Новые Округа
Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Предупреждающие надписи появятся еще на 35 пешеходных переходах до конца сентября. Они напомнят пешеходам о том, как нужно правильно переходить дорогу. На тротуарах рядом с зебрами нанесут предупреждения: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники», — говорится в сообщении.
Как поясняется, такие надписи — совместный проект ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Граффити наносят устойчивой белой краской с помощью трафарета.
«Москвичи и гости столицы иногда перебегают дорогу в спешке, не соблюдая правил безопасности. Это может привести к аварийной ситуации — пешеход в наушниках может не услышать сигнала автомобиля, а не посмотревший по сторонам человек может не заметить приближающейся машины. Кроме того, важно держать детей за руки при переходе дороги — они могут отстать. «Говорящие» пешеходные переходы напомнят пешеходам об этих правилах», — отметили в пресс-службе ЦОДД.
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