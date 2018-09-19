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Ночью на Доме Обороны дотла сгорел одноэтажный многоквартирный дом
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Ночью на Доме Обороны дотла сгорел одноэтажный многоквартирный дом 

72.ru 6 часов назад
Фото: 72.ru
Ушёл час на то, чтобы полностью ликвидировать возгорание деревянной жилой постройки
Этой ночью, 19 сентября, на улице Мельзаводской пожар уничтожил деревянный жилой дом. По данный очевидцев, первыми на вызов прибыли спасатели, сразу после — медики. Помощь последних никому не потребовалась.
— В 02:48, через восемь минут после поступления вызова, 35 наших сотрудников и 13 машин спецтехники прибыли на место. Из очага возгорания эвакуировали четыре газовых баллона. Девятиквартирный жилой дом в 320 квадратных метров обуглился по всей площади. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём, — прокомментировал 72.ru заместитель руководителя пресс-службы областного МЧС Геннадий Грибич.
Видео: читатель 72.ru  Пострадавших и погибших в результате возгорания нет, как и на Запольной, где несколькими днями ранее вспыхнула старая деревянная двухэтажка. Дымящееся здание очевидцы сняли на видео, где явно видны последствия пожара.
72.ru: последние новости
Фонтан из горячей воды забил рядом с детской площадкой дома на Моторостроителей В пожаре на Мельзаводской погиб 57-летний мужчина. После этого дом еще раз загорелся и выгорел дотла Огонь, вспыхнувший под капотом «Лады», повредил соседние машины во дворе на Депутатской
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