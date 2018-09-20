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Квадракоптер задействовали в поисках подростка, пропавшего в лесу в ЕАО
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Квадракоптер задействовали в поисках подростка, пропавшего в лесу в ЕАО 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 20 сентября. Беспилотный летательный аппарат подключили к поискам подростка, который 18 сентября отправился в лес за шишками в Облученском районе Еврейской АО и пропал. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"Поиски подростка в Облученском районе Еврейской автономной области продолжаются. На месте проведения поисковых работ привлечен беспилотный летательный аппарат. К поиску мальчика присоединились дополнительные силы из числа спасателей, волонтеров и сотрудников Росгвардии", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 18 сентября в районе поселка Сутара 14-летний подросток ушел в лес для сбора кедровых шишек и пропал. Всего на месте поисково-спасательных работ задействовано 122 человека. Обследуются окрестности и лесной массив.
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