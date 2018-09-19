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Коробку с боеприпасами обнаружили во время раскопок в районе аэропорта Южно‐Сахалинска
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Коробку с боеприпасами обнаружили во время раскопок в районе аэропорта Южно‐Сахалинска 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
19 сентября в районе аэропорта Южно-Сахалинска обнаружили коробку с боеприпасами. Территория оцеплена, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил сайт «АСТВ.ру».
Около 11:00 (по местному времени) рабочие на стройке нашли боеприпасы. По словам очевидцев, опасную находку сделал экскаваторщик во время раскопки территории.
Патроны, предположительно, от крупнокалиберного пулемета или от зенитной установки. На месте происшествия работает полиция, сотрудники МЧС и медики. Территорию оцепили, вскоре должны прибыть саперы.
Стоит отметить, что ранее на месте находилась воинская часть. Снаряды находились в коробке. На этой территории могут быть и другие боеприпасы.
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