Есть угроза жизни: в Симферополе закрыли ТЦ «Берг» 

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости Крым. В Симферополе закрыт торговый центр «Берг». Причиной стало нарушение пожарной безопасности, сообщает пресс-служба крымского управления ФССП России.
Отмечается, что объект закрыт по решению Алуштинского городского суда. На основании него приставы возбудили исполнительное производство.
"Основаниями для запрета деятельности торгового центра послужили установленные в ходе проверки надзорными органами нарушения пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания, представляющие реальную угрозу жизни людей", — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что ТЦ будет закрыт до тех пор, пока нарушения не будут устранены.