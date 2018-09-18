Есть угроза жизни: в Симферополе закрыли ТЦ «Берг»

Отмечается, что объект закрыт по решению Алуштинского городского суда. На основании него приставы возбудили исполнительное производство.

"Основаниями для запрета деятельности торгового центра послужили установленные в ходе проверки надзорными органами нарушения пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания, представляющие реальную угрозу жизни людей", — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ТЦ будет закрыт до тех пор, пока нарушения не будут устранены.