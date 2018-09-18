Административно-офисное здание будет построено в Балашихе

Новое административно-офисное здание будет построено в городском округе Балашиха , сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство административно-офисного здания вблизи дер. Павлино городского округа Балашиха. Предполагается, что после ввода объекта в эксплуатацию у субъектов малого и среднего предпринимательства появится возможность арендовать помещения для ведения коммерческой деятельности», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева

По его словам, будет создано 150 мест приложения труда. Также, согласно утвержденному проекту, в четрехэтажном здании на площади более 2,1 тыс. кв. м разместятся офисные помещения с гибкой планировкой, переговорные комнаты, вспомогательные и технические помещения. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, места для отдыха, выполнено озеленение. Застройщиком объекта выступает ООО «Мегастрой». Объем инвестиций в проект составит порядка 180 млн руб.

Уточняется, что срок действия разрешения на строительство — до апреля 2019 г.