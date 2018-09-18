Педиатры и эндокринологи встретятся с будущими мамами на Госпитальной площади

В четверг, 20 сентября, в больнице имени Баумана пройдет очередная открытая лекция для всех желающих. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.

«В этот день представители акушерской службы, службы поддержки грудного вскармливания, педиатры и эндокринологи встретятся с будущими мамами. Мероприятие ориентировано на женщин старше 22 лет», — говорится в материале.

Лекция запланирована на 12.30.

Напомним, ГКБ имени Баумана расположена по адресу Госпитальная площадь, дом 2, строение 29. (ис)