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Педиатры и эндокринологи встретятся с будущими мамами на Госпитальной площади
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Педиатры и эндокринологи встретятся с будущими мамами на Госпитальной площади 

Управа района Лефортово 10 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
В четверг, 20 сентября, в больнице имени Баумана пройдет очередная открытая лекция для всех желающих. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
«В этот день представители акушерской службы, службы поддержки грудного вскармливания, педиатры и эндокринологи встретятся с будущими мамами. Мероприятие ориентировано на женщин старше 22 лет», — говорится в материале.
Лекция запланирована на 12.30.
Напомним, ГКБ имени Баумана расположена по адресу Госпитальная площадь, дом 2, строение 29. (ис)
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