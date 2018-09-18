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В Екатеринбурге взрывом покалечен человек — что известно к этому часу
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В Екатеринбурге взрывом покалечен человек — что известно к этому часу 

АиФ Урал 10 часов назад
Фото: АиФ Урал
Во вторник, 18 сентября, в дневное время в здании на улице Гаршина произошел взрыв гранаты, имитирующей боевую. В результате травму кисти руки получил мужчина — по данным СМИ произошла травматическая ампутация. Проверку по данному факту проводит отдел полиции 13, сообщили "АиФ-Урал" в пресс-группе УВД Екатеринбурга. Полиция зафиксировала повреждения одной из перегородок в помещении. Представители страйкбольного клуба, расположенного по упомянутому адресу, сообщили порталу Е1, что не имеют отношения к ЧП. По их данным, взрыв произошел у кого-то из арендаторов. Тем не менее, по данным СМИ, речь идёт все же о взрыве именно страйкбольной гранаты, предназначенной для метания пластиковых шариков. Представители страйкбольной ассоциации, однако, утверждают, что боеприпас не может нанести такой ущерб. Тем не менее, интернет полон видеоинструкций по изготовлению подобных устройств, и они могут быть мощными в зависимость от используемых петард. В ЧП разбирается полиция.
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