Нарушений — тысячи: в МЧС подвели итоги массовых проверок торговых центров на Урале

МЧС по Свердловской области озвучили итоги внеплановых проверок, которым были подвергнуты торговые и бизнес-центры после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.

Начиная с марта этого года прокуроры и инспекторы МЧС проверили полторы тысячи предприятий, магазинов и офисных зданий. Нарушения (в сумме 12 тысяч) были выявлены на 1200 объектах. Как уточнил старший инженер отдела Госпожнадзора Алексей Веселов , были осмотрены 56 крупных торговых центров региона. Нарушения нашли в каждом из них.

Подробную статистику Веселов привёл во время круглого стола, посвящённого проблемам пожарной безопасности. На мероприятии присутствовали представители различных ТРЦ Екатеринбурга

— Мы сделали вывод, что владельцы торговых центров не особо озабочены проблемами пожарной безопасности, — сказал Веселов. — Основной проблемой является то, что в каждом здании, как правило, имеется несколько собственников. Бывает их десять, бывает — сотни. В Градостроительном кодексе сказано, что если зданием владеют несколько лиц, то они должны прийти к соглашению и назначить ответственного либо поручить это управляющей компании. В этом случае система безопасности и контроль за ней будут находиться в одних руках. Но на практике в 90% случаев наши инспекторы долго занимаются тем, что ищут лиц, ответственных за пожарную безопасность. Начинаются игры в кошки-мышки! По системам пожарной безопасности бардак полный. Они либо не обслуживаются, либо к ним нет документации.

Алексей Веселов отметил, что после проверок прокуратура настаивала на приостановлении деятельности 41 объекта. Но суды удовлетворили только шестнадцать исков. Например, в Екатеринбурге был вынужден приостановить работу ТЦ «Марс». Претензии были также к «Алатырю», «Пассажу» и «Гринвичу».

— В «Алатыре» и «Марсе» все замечания исправили, а по «Гринвичу» суды затянулись, — подытожил Веселов.

В МЧС сообщили, что все объекты бизнеса, на которых были выявлены нарушения в текущем году, уже включили в график проверок на 2019 год.

Ранее в интервью E1.RU начальник пожарного надзора Александр Забанных разложил по полочкам главные опасности ТЦ.