Ещё
Нарушений — тысячи: в МЧС подвели итоги массовых проверок торговых центров на Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарушений — тысячи: в МЧС подвели итоги массовых проверок торговых центров на Урале 

e1.ru 10 часов назад
Фото: e1.ru
В МЧС по Свердловской области озвучили итоги внеплановых проверок, которым были подвергнуты торговые и бизнес-центры после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека.
Начиная с марта этого года прокуроры и инспекторы МЧС проверили полторы тысячи предприятий, магазинов и офисных зданий. Нарушения (в сумме 12 тысяч) были выявлены на 1200 объектах. Как уточнил старший инженер отдела Госпожнадзора Алексей Веселов, были осмотрены 56 крупных торговых центров региона. Нарушения нашли в каждом из них.
Подробную статистику Веселов привёл во время круглого стола, посвящённого проблемам пожарной безопасности. На мероприятии присутствовали представители различных ТРЦ Екатеринбурга.
— Мы сделали вывод, что владельцы торговых центров не особо озабочены проблемами пожарной безопасности, — сказал Веселов. — Основной проблемой является то, что в каждом здании, как правило, имеется несколько собственников. Бывает их десять, бывает — сотни. В Градостроительном кодексе сказано, что если зданием владеют несколько лиц, то они должны прийти к соглашению и назначить ответственного либо поручить это управляющей компании. В этом случае система безопасности и контроль за ней будут находиться в одних руках. Но на практике в 90% случаев наши инспекторы долго занимаются тем, что ищут лиц, ответственных за пожарную безопасность. Начинаются игры в кошки-мышки! По системам пожарной безопасности бардак полный. Они либо не обслуживаются, либо к ним нет документации.
Алексей Веселов отметил, что после проверок прокуратура настаивала на приостановлении деятельности 41 объекта. Но суды удовлетворили только шестнадцать исков. Например, в Екатеринбурге был вынужден приостановить работу ТЦ «Марс». Претензии были также к «Алатырю», «Пассажу» и «Гринвичу».
— В «Алатыре» и «Марсе» все замечания исправили, а по «Гринвичу» суды затянулись, — подытожил Веселов.
В МЧС сообщили, что все объекты бизнеса, на которых были выявлены нарушения в текущем году, уже включили в график проверок на 2019 год.
Ранее в интервью E1.RU начальник пожарного надзора Александр Забанных разложил по полочкам главные опасности ТЦ.
e1.ru: последние новости
Отделение Сбербанка на Вайнера оцепили МЧС и полиция «Обрушилась кровля»: в Новоуральске полыхает здание бывшего автомобильного завода На Уралмаше загорелся склад гипермаркета «Дом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отреагировал на крушение российского Ил-20377
Стал известен ответ Путина Нетаньяху618
Раскрыт секрет недоласканных женщин4
Стало известно, что произошло в день убийства Хачатуряна37
Авианосец ВМС США вошел в Средиземное море59
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение