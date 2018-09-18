Пять регионов России получат 250 га земли для решения проблем дольщиков

Виталия Мутко. МОСКВА , 18 сен — РИА Недвижимость. Пять российских регионов для решения проблем обманутых дольщиков получат почти 250 гектаров находящейся в федеральной собственности земли, говорится в сообщении аппарата вице-премьера России

Как уточняется в нем, правительственная комиссия во вторник одобрила передачу регионам из федеральной собственности 27 участков общей площадью 2,2 тысячи гектаров.

"Восемь участков площадью 263 гектара предназначены под цели жилищного строительства, из них пять участков площадью 247 гектаров — для решения вопроса обманутых дольщиков. Участки расположены в Брянской, Вологодской, Новосибирской областях, а также в республике Удмуртия и республике Татарстан", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется в нем, один участок в Ростовской области площадью 11,7 гектара будет передан семьям, имеющим трех и более детей, а 14 участков в Тверской области площадью более 1,9 тысячи гектара планируется использовать для создания промышленных парков и технопарков.