Магазин «Леруа Мерлен» почти за 1,7 млрд рублей построят в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости . Магазин «Леруа Мерлен» общей площадью 17 тысяч квадратных метров будет построен в западном микрорайоне Ростова-на-Дону в начале 2019 года, сообщила на заседании городского совета по инвестициям директор по развитию «Леруа Мерлен Ростов» Елена Хазарян.

"Расположение торгового центра было выбрано с учетом развитой инфраструктуры района, наличия подъездных путей…. Рассчитываем, что это привлечет и покупателей из города Таганрога", — сказала она. По ее информации, торговая площадь магазина составит 10 тысяч квадратных метров, парковка будет рассчитана на 750 машиномест. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — начало 2019 года.

По словам первого замглавы администрации Советского района Ростова-на-Дону Сергея Афанаскина, инвестиции в проект предусмотрены в объеме 1,689 миллиарда рублей. Количество создаваемых рабочих мест — порядка 250.

Leroy Merlin — международная компания-ритейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания была основана в 1923 году на севере Франции. Первый магазин сети в России был открыт в 2004 году. В настоящее время в Ростове-на-Дону уже работают два магазина компании — в ТЦ «Мега» и на улице Обсерваторной.