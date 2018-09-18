Спасатель на льдину спустился с небес

«Вечерняя Москва» в честь 95-летия газеты открыла рубрику «О чем писала „Вечерка“. Она уже выходит в нашем вечернем выпуске по четвергам. Теперь и в утреннем номере мы каждый вторник и каждую пятницу будем вспоминать самые интересные новости, которые волновали наших читателей ровно в этот день… много лет назад.

Самуила Маршака есть поэма „Ледяной остров“ (1947) — про хирурга, которого отправили спасать полярника. До острова, где находилась станция, не получалось добраться ни на санях, ни на судне, условий для посадки самолета тоже не было. Врача пришлось сбросить на парашюте. „Но в мире таких не бывало чудес, / Чтоб доктор на землю спускался с небес, / Верней, не на землю, а в воду — /В такую плохую погоду…“ В 1946 году „Вечерка“ написала о прототипе героя— Павле Буренине (1914–2000). А в 1964 году газета сообщила о другом герое, который спустился по веревке в горящую квартиру и потушил пожар.

Хирург-парашютист

»Вчера в Москву прилетел гвардии капитан медицинской службы П. И. Буренин, который 2 июля 1946 года совершил первый в истории Арктики парашютный прыжок и спас жизнь раненому полярнику. В беседе с корреспондентом П. И. Буренин рассказал: — …неожиданно меня камнем понесло вниз. Оказывается, парашют был прорван. Пришлось дернуть кольцо запасного Через две минуты я опустился в воду, которая образовалась на поверхности льда. Отстегнув парашют, по пояс в воде я направился к берегу. Идти пришлось около километра. Раненый научный сотрудник полярной станции Беляков находился в тяжелом состоянии. Операция прошла… благополучно. Прошло 54 дня. К нашему острову подошло гидрографическое судно «Ост». На нем я был доставлен в бухту Тикси, а оттуда… вылетел в Москву»

(Из номера за 1946 год)

Юный пожарный

«Учащийся 7-го класса 381-й школы Владимир Костев подошел к толпе, смотревшей, как из форточки квартиры на четвертом этаже клубится… дым Володя взял веревку и побежал в квартиру на пятый этаж. Один конец… он привязал к балконной ограде, а другим концом обмотал себя и спустился на балкон горевшей квартиры. Проникнуть в квартиру можно было только через форточку Володя увидел пламя под раскалившимся утюгом, который… хозяева забыли выключить Володя выскочил на балкон. Кто-то из соседей бросил ему резиновый коврик. Он обмотал им электрический провод и выдернул его из розетки, потушил горящие скатерть и одеяло Сегодня приказом начальника Управления пожарной охраны Москвы Владимиру Костеву объявлена благодарность».

(Из номера за 1964 год)