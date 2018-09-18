Житель Владикавказа не платил за свет и чуть не спалил весь дом

Житель Владикавказа устроил короткое замыкание в подъезде дома и чуть не устроил пожар, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе «Севкавказэнерго».

Квартиру на Доватора обесточили за долги — жилец не платил за свет с февраля и задолжал 10 тысяч рублей. После рейда мужчина вышел на площадку и подключился к щитку заново, устроив при этом короткое замыкание и спалив часть проводки.

Соседи пожаловались поставщику на отключение электричества, и специалисты отремонтировали энергоснабжение подъезда.

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