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Житель Владикавказа не платил за свет и чуть не спалил весь дом
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Житель Владикавказа не платил за свет и чуть не спалил весь дом 

АиФ Ставрополье 10 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Житель Владикавказа устроил короткое замыкание в подъезде дома и чуть не устроил пожар, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе «Севкавказэнерго».
Квартиру на Доватора обесточили за долги — жилец не платил за свет с февраля и задолжал 10 тысяч рублей. После рейда мужчина вышел на площадку и подключился к щитку заново, устроив при этом короткое замыкание и спалив часть проводки.
Соседи пожаловались поставщику на отключение электричества, и специалисты отремонтировали энергоснабжение подъезда.
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