Первый за полвека ремонт начался в редакции газеты «Вперёд»

Средства выделены из районного бюджета. По словам Лоницкой, здание не ремонтировали около 50 лет.

— Здесь будет современный информационный центр, при реконструкции которого используются новые технологии. Планируется полностью заменить крышу здания, оштукатурить его изнутри и снаружи, заменить полы, окна и отопительную систему. Кроме этого, мы закупим необходимую мебель. Постараемся, чтоб в новом здании было комфортно не только сотрудникам редакции, но и многочисленным её посетителям, — рассказала Елена Лоницкая.

Пока районная газета выпускается в другом помещении, в которое коллектив переехал в конце августа. Капитальный ремонт стационарного здания редакции должны закончить к концу года.