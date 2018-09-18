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Первый за полвека ремонт начался в редакции газеты «Вперёд»
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Первый за полвека ремонт начался в редакции газеты «Вперёд» 

75.RU 11 часов назад
Фото: 75.RU
Средства выделены из районного бюджета. По словам Лоницкой, здание не ремонтировали около 50 лет.
— Здесь будет современный информационный центр, при реконструкции которого используются новые технологии. Планируется полностью заменить крышу здания, оштукатурить его изнутри и снаружи, заменить полы, окна и отопительную систему. Кроме этого, мы закупим необходимую мебель. Постараемся, чтоб в новом здании было комфортно не только сотрудникам редакции, но и многочисленным её посетителям, — рассказала Елена Лоницкая.
Пока районная газета выпускается в другом помещении, в которое коллектив переехал в конце августа. Капитальный ремонт стационарного здания редакции должны закончить к концу года.
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