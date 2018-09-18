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Экскурсию по Большой Ордынке провели для жителей Выхина-Жулебина
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Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Экскурсию по Большой Ордынке провели для жителей Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 57 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Участники проекта «Московское долголетие» филиала «Выхино» посетили в прошедшие выходные красивейшую улицу старой Москвы — Большую Ордынку. Сложно найти улицу, которая пережила столько событий, сколько Ордынка, у которой одно название — целая история на сотни лет. Ордынка помнит топот коня хана Девлет-Гирея, лязг оружия ополченцев и интервентов Смутного времени, пекло наполеоновского пожара и обстрел Кремля в 1917 году. И все это на Большой Ордынке — как в живом учебнике истории. Солнечная погода и интереснейший рассказ экскурсовода покорили экскурсантов, они с нетерпением ждут новых пеших прогулок по родной Москве. (ис)
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