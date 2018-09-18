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Число жертв в результате ЧП на заводе им. Я. М. Свердлова увеличилось до шести
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Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Число жертв в результате ЧП на заводе им. Я. М. Свердлова увеличилось до шести 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Число жертв в результате взрыва на заводе имени Я. М. Свердлова увеличилось до шести. В минувший понедельник, 17 сентября, скончалась Елена Мамохина. Об этом сообщается на странице предприятия в социальной сети.
Напомним, трагедия произошла 31 августа в здании утилизации мин. После хлопка на территории завода начался пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров. В результате взрыва погибли 5 человек. Еще шесть сотрудников завода были госпитализированы в больницы Дзержинска и Нижнего Новгорода.
По случаю трагедии было возбуждено уголовное дело, которое было передано в Третье следственное управление ГСУ СК РФ. Глеб Никитин поручил региональному министерству соцполитики и руководству Дзержинска оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим.
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