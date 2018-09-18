Число жертв в результате ЧП на заводе им. Я. М. Свердлова увеличилось до шести

Число жертв в результате взрыва на заводе имени Я. М. Свердлова увеличилось до шести. В минувший понедельник, 17 сентября, скончалась Елена Мамохина. Об этом сообщается на странице предприятия в социальной сети.

Напомним, трагедия произошла 31 августа в здании утилизации мин. После хлопка на территории завода начался пожар, площадь которого составила 80 квадратных метров. В результате взрыва погибли 5 человек. Еще шесть сотрудников завода были госпитализированы в больницы Дзержинска и Нижнего Новгорода.